Atalay: Cahil, seviyesiz, terbiyesiz

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran hakkında sert konuştu. Neden ise, Oran'ın Başbakan Erdoğan'la ilgili yaptığı harem ağası göndermesiydi.



Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında son günlerde yaşanan polemiğe, CHP'li Umut Oran'ın açıklamalarıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay da dahil oldu.



Atalay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran'ın, "...Ne yeniden Osmanlı kurulur, ne de Erdoğan padişah olur. Birileri, Kasımpaşa'dan çıkıp, bu kafayla ve bu iktidar hırsıyla Osmanlı zamanında yaşasaydı, ya Bostancıbaşı'na teslim edilir ya da Harem Ağası yapılırdı'' sözlerine sert yanıt verdi.



Atalay, "İnsan, bu kadar cahil, bu kadar seviyesiz, bu kadar terbiyesiz bir genel başkan yardımcısı var diye üzülüyor" dedi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Umut Oran'ın açıklamalarına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli programında yanıt verdi.



Oran'ın, Başbakan Erdoğan ile ilgili ifadeler kullandığını ve Kasımpaşalılığı, Osmanlı dönemi harem ağalığıyla irtibatlandıran bir açıklama yaptığını belirten Bakan Atalay, şöyle konuştu:



''Doğrusu bu genel başkan yardımcısının, tabi büyük cehaletini ortaya koyan bir açıklama. Hem ne Osmanlıyı, ne tarihi biliyor, ne o kurumları biliyor.



Hepsinden cahil, ama bir büyük ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcılığını yapıyor. O cehalet içinde çok seviyesizce, çok terbiyesizce açıklama yapıyor. 'İşte efendim Kasımpaşa'dan çıkanlar, yetişenler, ancak haremağası olur' gibi. Bu nasıl ana muhalefet partisi? Bu nasıl ana muhalefet partisinin politikası? Kendi ülkesinin başbakanına hakaret ediyor. Bunu kınıyorum. Doğrusu bazen insan kınıyorum demeye bile gerek görmüyor. Türkiye adına, CHP adına üzülüyoruz. Yani Türkiye adına üzülüyoruz, böyle bir ana muhalefet partisi var diye. Onlar adına üzülüyoruz böyle kadroları var diye. Bu kadar cahil, bu kadar seviyesiz, bu kadar terbiyesiz bir genel başkan yardımcısı var diye insan üzülüyor.



Bunların fikirleri, birikimleri, yetişmişliği yok. Türkiye için söyledikleri hiç bir şey yok. O zaman politikayı yapmak kolay. İktidar partisine ve onun değerli genel başkanına, başbakanına seviyesizce ifadeler kullanarak, eleştirdiğini sanarak siyaset yaparsın. Bunun eleştiriyle ilgisi yok. Bu seviyesizliktir...





'GENEL BAŞKAN DA SUSUYOR'



Ana muhalefet partisinin lideri vatandaşı sokağa dökmeye heveslenen beyanatlar veriyor, bildiriler yayınlıyor milletvekilleri. Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bu kadar cahilce ve seviyesizce ifadeler kullanıyor. Genel başkan da susuyor. Genel Başkan, genel başkanlığını yapsın. Bu tür seviyesizliklerden partisini korusun diye bekliyoruz.''





