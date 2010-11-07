-ATALAY: BU PAKET ŞU HALİ İLE BİLE DEMOKRASİ PAKETİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 11.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Bu paket şu hali ile Anayasa Mahkemesinin üç konuya müdahalesinden sonra bile iyi bir demokrasi paketidir. Yine bizim hedeflediğimiz bir pakettir ve yine Türkiye'ye gerçekten bundan sonraki demokratik hayatında çok fazla açılımlar sağlayacak hususlar barındırmaktadır. Çok değerli ve tam bir demokrasi paketidir'' dedi. Atalay, Korel Termal Otel'de basına kapalı yapılan Afyonkarahisar İl Danışma Meclisi toplantısının ardından 'Türkiye'nin Güncel Meseleleri' konulu istişare toplantısına katıldı. Bakan Atalay, burada yaptığı konuşmada ''Yaşadığımız ve zaman zaman artan bir terör olayı Türkiye'de son 30 yıldır var. O da son bunalmışlığını ve sıkışmışlığını yaşıyor. Bunu bilerek söylüyorum. O konuda hükümet olarak sadece güvenlik ayaklı değil, bütün boyutlarını iyi kuşatan iç ve dış boyutlarını ince ince hesap eden ve yürüten bir politika izliyoruz'' diye konuştu. -ANAYASA MAHKEMESİ 'UPGRADE' EDİLDİ- Anayasa Paketi ile Anayasa Mahkemesinin üye sayısının artırıldığını hatırlatan Atalay, bu uygulama ile yüce mahkemeye insan hakları ihlallerinde bireysel başvuru kabul edebilme hakkının verildiğini ifade etti. Atalay, şöyle konuştu: ''Burada Anayasa Mahkemesinin üye sayısı artırılıyor, iki bölüm halinde çalışacak, yine Yüce Divan. İnsan hakları ile ilgili konularda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları kabul etme hakkı veriliyor. Anayasa Mahkemesi bunu uzun süredir istiyordu. Yani bununla biz Anayasa Mahkemesini upgrade (yükseltme) etmiş oluyoruz. İnsan Hakları Mahkemesi seviyesine yükseltmiş oluyoruz bu değişiklikle ve Anayasa Mahkemesi bundan sonra daha özgürlükçü bir bakışı kazanmak zorunda. Daha özgürlükçü derken şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi özgürlükçü bakışta değil miydi? Anayasa Mahkemesinin imajı özgürlükçü bir bakışta değildi. Dünyada bütün anayasa mahkemeleri insan haklarının daha geniş kullanımına gayret eder. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi parti kapatıyordu. Meclisten çıkan çoğu insan hakları ile ilgili yasalara müdahale ediyordu. Yani Anayasa Mahkememiz biraz yasakçı bir anlayışa sahipti. Şimdi değişecek artık. Artık 'İnsan hakkı ihlal edildi' diyenler Anayasa Mahkemesine başvuracak.'' -''YARGIYA İLK DEFA DEMOKRASİ GELİYOR''- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) halen 7 üyesinin bulunduğunu dile getiren Atalay, ''Şimdi üye sayısı artırılıyor ama üyesinden yarısından fazlasını alt derece mahkemelerin hakim ve savcıları seçiyor. 7'si adli yargıdan 3'ü idari yargıdan seçilecek. Buraya hükümetin falan üye atadığı yok. Biz bu konuda 'Yargıya da ilk defa demokrasi geliyor' diyoruz. Bütün yapılan budur'' diye konuştu. ''Normalleşmeden daima birileri rahatsız olur'' diyen İçişleri Bakanı Atalay, şöyle dedi: ''Türkiye ne zaman böyle adımlar atsa, bir yerlerde ya terör pompalanır ya da başka huzursuzluklar geliştirilir. Türkiye'nin her gelişme adımında böyle şeyler olur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören referandum öncesinde Aktütün saldırısı olmuştu. Tam insanların sandığa gideceği bir zamanda Türkiye böyle acı bir haberi aldı. Bu hafızamızdan silinmiyor. Normalleşmeden daima birileri rahatsız olur. Çünkü terörden ve olağanüstü dönemlerde kimisi ticaret yapar, kimisi silah satar, kimisi uyuşturucu ticareti yapar. Herkes bir şekilde nemalanır. Bu nemalar kurudukça birileri rahatsız olur.''