-ATALAY: BELGELER, DEDİKODUYLA DİPLOMASİ YAPMAK GİBİ TBMM (A.A) - 02.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Wikileaks internet sitesinde yayımlanan belgelerde yer alan iddiaları, ''Diplomasiyle dedikodu yapmak'' olarak değerlendirdi. Atalay, TBMM İçişleri Komisyonuna gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşir Atalay, Wikileaks'teki iddialarla ilişkin, ''Şöyle bir baktığım zaman, çok kullanılıyor, dedikoduyla diplomasi yapmak gibi. Daha çok böyle görüyorum. Çok gayriciddi bir durum var ortada. Gerçekten insan biraz da hayretle karşılıyor'' diye konuştu. Atalay, şöyle devam etti: ''Uluslararası politikada bu kadar düzeysiz, bu kadar dedikoduya dayalı olan raporlama, hele çok dikkatli bu işleri yürütmesi gereken diplomatlar, dışişleri bakanlıkları ve uluslararası kamuoyu için hiç iyi bir görüntü değil. Ben öyle bakıyorum. Ben işin bu boyutuyla bakıyorum. Herhalde en çok ABD'nin düşünmesi lazım. Kendi diplomatlarıyla ilgili, kendi Dışişleri Bakanlığı ile ilgili böyle bir konunun üzerine en çok onların gitmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı olarak, bu niye oldu, kim, kimin için yaptı; kime faydası var, kime zararı var diye baktığımızda, biraz o açıdan da irdelemek lazım. Burada en büyük sorun, zarar, dağınıklık, ciddiyetsizlik daha çok ABD'nin raporlama ve diplomasi tutumuyla ilgili. Diğer açıdan da baktığımızda, bu konuda Dışişleri Bakanlığımız daha iyi çalışıyor, bir heyet kurdular. Hiç ilgilenmeyen, Ortadoğu'da özellikle bu konunun içinde fazla geçmeyen veya bu gelişmelerin lehinde göründüğü ülke de İsrail gibi görünüyor bize. Kime faydası var, kime zararı var bakışıyla baktığımızda biraz da öyle görüyoruz.''