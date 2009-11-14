Atalay: Ayağımızda iki pranga var

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Bütün toplumsal sorunların çözümünde daha fazla demokrasi en önemli panzehirdir" dedi.



Beşir Atalay, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Demokratik Açılım" konulu konferansta, demokratik açılım çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Demokratik açılım konusunda hükümet olarak genel görüşme önerisi verdiklerini ve o talep gereği TBMM'de genel görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Atalay, "TBMM bu konuyu pek çok boyutuyla değerlendirmiş oldu. Biz baştan beri hükümet olarak ve bu işin koordinasyonunu yürüten bakan olarak hep, 'bizim bu konudaki muhatabımız milletimizdir ve milletimizin temsilcileri olan TBMM'dir' demiştik. Onun için de bu konudaki nihai değerlendirme meclisin olacaktır" diye konuştu.



Hükümet olarak bu görüşmeyi kendilerinin istediğini dile getiren Atalay, tüm partilerin genel başkan düzeyinde değerlendirmelerde bulunduklarını, hem kendilerinin, hem de muhalefet partilerinin değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii muhalefet eleştirir, dünkü değerlendirmelere o açıdan bakmak lazım. Biz eleştirilerin ötesinde, muhalefet sadece eleştirmesin, aynı zamanda alternatifler sunsun, birlikte bunu yürütelim istedik. Başından beri hepiniz bunu takip ettiniz, bu sadece AK Parti'nin, sadece bizim hükümetimizin bir sorunu değil, terör sadece hükümetin meselesi değil, bütün Türkiye'nin sorunu, bütün siyasi partilerimizin sorunu.



Onun için bu konuda birlikte karar verelim diye ilk günlerden beri görüşme taleplerimiz oldu. Bu konuda en geniş mutabakatı, ortak aklı sağlamak için çaba sarfettik. İstedik ki tam bir toplumsal farkındalık içinde bunu yürütelim ve böyle de yürüyor. Dünkü meclis görüşmelerinden memnununuz. Bu sürecin zorluğunu biliyorum, bu süreçler bütün ülkelerde zor yürümüştür. Sıkıntılı safları olur bunun ama sabırlı ve dirençli olmanız gerekir. Büyük konular büyük dirençle yürür. Biz de bu titizliğimizi korumaya çalışıyoruz."



'PKK ve Ermeni Diasporası ayağımızdaki iki pranga'



Türkiye'nin 7 yıldır demokratikleşme adına önemli adımlar gerçekleştirdiğini anlatan Atalay, son 6 ayda ise uluslararası alanda önemli başarıların sağlandığını söyledi.



Türkiye'nin bugüne dek uluslararası alanda önüne çıkan iki önemli sorunu olduğunu belirten Atalay, şöyle devam etti:



"Uluslararası alanda ayağımızda iki pranga var bizim. Daima her dış faaliyette, her uluslararası platformda önümüze çıkan ve dışarıda Türkiye aleyhine lobiler yaparlar. Bunlardan birisi Ermeni diasporasının çalışmaları, diğeri PKK terör örgütü ve o irtibatlı çalışmalarıdır. Türkiye aleyhine dünyada, 'demokratik değil, soykırım yapılmıştır' şeklinde propaganda yapılıyor, bazı ülkelerde soykırım yasaları çıkardılar. Son olarak Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki katliamdan sonra Türkiye biraz daha müdahil oldu, Çin yönetimi bize şunu dedi, 'bakın bizden de istek var PKK temsilcilik açmak istiyor, buna izin vermiyoruz.' Önümüze hep bunlar çıkar, biz hükümet olarak Türkiye'nin önünü daha da açmak için, bu iki sorunu çözmeye karar verdik.



Yani olaylara konulara biraz makro bakarsak, olayların anlaşılması daha kolay olur. İşte Ermenistan ile ilgili konu bu şekilde yürüdü. Türkiye bir anlamda bölgemizdeki sorunları da çözüyor. İki konu çözülmüş oluyor bununla beraber, dünyada Türkiye aleyhine en kötü, kara çalışmayı yapan Ermeni diasporasının, lobisinin çalışmasını önlemiş oluyoruz. Biz onlara açık bir çağrıda bulunduk yıllar önce, 'gelin bir tarih heyeti kurulsun, bütün bu arşivleri açalım.' Şimdi o da yapılacak o konu Türkiye'nin ayağından pranga olmaktan çıktı. Diğer bir konu da terör ve terör irtibatlı çalışmalar. Şimdi de onun üzerindeyiz, demokratik açılım dediğimiz de iki konu var. Birincisi terörün sonlandırılması, bitirilmesi; ikinci boyutu ise demokratik standardımızın yükseltilmesidir."



Terörle mücadele



Terörle mücadelenin hükümet oldukları günden beri güvenlik boyutuyla tüm hızıyla sürdüğünü belirten Atalay, "Herkes şunu biliyor, dünyada bu biliniyor, sadece güvenlik güçlerimizin çabası ile sadece güvenlik odaklı çalışmayla da terör kolay kolay bitmiyor, bunun siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki boyutları var" diye konuştu.



Yeniden bir analiz ve değerlendirme yaparak, konunun tüm boyutlarına bakarak daha kapsamlı bir terörle mücadele planı yürüttüklerini anlatan Atalay, "Bizim bunları halletmemiz lazım. İçeride kardeşliği pekiştiren, asırlardan gelen medeniyet değerlerimizi, bizi birbirimize yapıştıran tutkalları da devreye sokarak, kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor" dedi.



Atalay, şöyle konuştu:



"Terör örgütü ve uluslararası istismarcıların elinden o istismar konularını almamız gerekiyor. Bütün toplumsal sorunların çözümünde daha fazla demokrasi en önemli panzehirdir. Bunu iktidarımız döneminde kullandık, başarılı olduk. Daha fazla özgürlük, daha fazla anlayış, birbirimize daha fazla değer verme, birbirimizin hakkını hukukunu koruma, bütün insanlarımızın benliğinde hissettiği, 'ben eşit, onurlu bir vatandaşım' duygusunu hissettirmek gerek. Birileri ülkemizde birbirine karşı kin duysun, nefret duysun, ayrışsın, birbirleriyle itilafları artsın diye uğraşmış hep, çeşitli ayrıştırma fırsatlarını kullanmışlar. Demokratik açılımla bütün bu fitneleri kaldırmayı hedefliyoruz."



Hala sorunlu alanlar olduğunu da ifade eden Atalay, "Kimi Kürt sorunu diyor, kimi Alevi sorunu, kimi başka yerde başka sorun, bunlar toplumsal yaralar oluyor, bu toplumsal yaralar oluyor, bu yaralar oluşmadan çözelim" dedi. Atalay, "Türkiye'yi pekiştirelim güçlendirelim. Üniter yapımız zarar görmez güçlenir. Birileri ayrıştırmadan, üniter yapının zayıflamasından bahsediyor, bu çalışmalar aksine, birilerinin hafif hafif zedelemeye başladığı bu birliği bütünlüğü tekrar daha da güçlendirme, üniter yapımıza kimse birşey yapamaz" diye konuştu.



'Gelişler sürecek'



Terör örgütü üyelerinin teslim olmaları sırasında Habur'da yaşanan görüntüleri onaylamadıklarını da belirten Atalay, bundan sonra bu görüntülerin yaşanmayacağını söyledi.



DTP'nin de sürece olumsuz katkıda bulunduğunu ifade eden Atalay, "DTP bu süreci tahrip etmiştir. Mahmur ağırlıklı, kamp ağırlıklı gelişler bayramdan sonra da devam edecek" dedi.



"Terörle, terör örgütü elebaşısıyla müzakere ediyorlar" biçiminde suçlamalarla karşılaştıklarını hatırlatan Atalay, "Bizim muhatabımız millet ve onun temsilcisi TBMM'dir. Onun dışında hiç kimseyi muhatap almayız" diye konuştu.



Çalışmalarla ilgili orta vadeli hedeflerini mecliste dün açıkladığını belirten Atalay, bu çalışmaların ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.