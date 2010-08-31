-ATALAY: AMANOS DAĞLARINA TAKVİYE YAPILDI ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Amanos dağlarındaki terörün bitirilmesi yönündeki talimatına ilişkin,''Orası jandarma alanıdır.Jandarma biraz takviye yaptı oraya'' dedi. Atalay, Merkez Orduevinde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Amanos dağlarındaki terörün bitirilmesi yönündeki talimatını hatırlatarak, ''Oradan rapor alıyor musunuz?'' sorusu üzerine Atalay, ''Biraz daha sıkı çalışılıyor. Orası jandarma alanıdır. Jandarma biraz takviye yaptı oraya'' dedi. Atalay, ''Sınır güvenliğinin Kara Kuvvetleri'ne bağlanması söz konusu. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz?'' sorusu üzerine sınır güvenliğinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Atalay, ''Küçük bir kısmı jandarmada, diğer kısımları Kara Kuvvetleri'nde şu anda. Son zamanda konuşulan şeyler, oraya biraz daha uzman personelin gönderilmesidir'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''AB müktesebatına göre orada ordu olmaması gerekiyor'' sözleri üzerine Atalay, şunları söyledi: ''O, biraz ileride. Öyle birkaç yılda olacak bir şey değil. Tabii entegre sınır yönetimi kanunu çıkacak, birlik kurulacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde sınır kolluğu kurulacak. O çalışmaları da başlattık. O, zaman alacak. Bizim 2014'e kadar da süremiz var.'' ''AB kriterlerine uyulursa İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında çekişme olmayacak mı?'' sorusunu yanıtlayan Bakan Atalay, ''Hayır, ilgisi yok. O, AB süreciyle ilgili. Biraz daha zaman var. Tüm AB ülkeleri sivil bir entegre sınır yönetimi yapıyor. Çekişme diye bir şey yok. Türkiye, o sistemi kurmak durumunda, ama şu anda tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri koruyor. Orada biraz daha uzman personelin görevlendirilmesi gündemde'' dedi. Atalay, bu konuda Mecliste bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine, konunun Meclis ile alakalı olmadığını ifade etti. Bakan Atalay, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabına ilişkin soru üzerine de konuyla ilgili olarak müfettiş görevlendirildiğini, kendisinin polemiğe girmesinin doğru olmayacağını belirtti. Bir gazetecinin, Iğdır Valisi Amir Çiçek'in ''Ben hükümetin valisiyim diye bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Öbür açıklamasını duymadınız mı? 'Şunu demek istedim' diye açıklama yaptı. O, bir cümle kullandı. Basın da tutup o cümleyi kullandı. O da daha sonra makul açıklamasını yaptı'' dedi. Beşir Atalay, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'un MHP İl Başkanlığındaki pankartı kaldırtmasına ilişkin sorusu üzerine, ''Yanlış bir şey gördüyse idare müdahale eder. Orası mülki idare amirliğidir. Yanlış bir şey varsa müdahale eder'' diye konuştu. Bakan Atalay, ''Valilerin, kaymakamların taraf olması söz konusu değildir'' dedi. Beşir Atalay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in konuşmasında vurgunun polisler olduğunu zannetmediğini, daha önce Orgeneral İlker Başbuğ ve Genelkurmay İkinci Başkanı ile görüştüklerini bildirdi.