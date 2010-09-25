-ATALAY, ABD HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Salı günü ABD heyeti ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmelerin odak noktasında Türkiye, ABD ve Irak arasındaki üçlü mekanizmadan çıkan eylem planının yer alacağını ifade etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 61. yıldönümü geniş katılımlı bir resepsiyonla kutlandı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Gong Ciaosheng tarafından verilen resepsiyona İçişleri Bakanı Beşir Atalay, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Atalay, sorular üzerine, ABD heyeti ile Salı günü bir araya geleceğini söyleyerek, heyetin başkanlığını Irak'a atanan yeni komutanın yapacağını kaydetti. Referandum nedeniyle bu ve buna benzer dış temasların ertelendiğini ve şimdi yapılmalarının normal olduğunu belirten Atalay, terör örgütüyle mücadeleyle ile ilgili ABD ve Irak'tan beklentilerin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ile belki Pazar günü İstanbul'da görüşeceğini ifade eden Atalay, İran'ın çalışmalarının da önemli olduğunu çünkü 2 gün kadar önce orada da bir terör saldırısı gerçekleştiğini hatırlattı. Bakan Atalay, Türkiye, ABD ve Irak arasındaki üçlü mekanizma ve bu mekanizmadan çıkan eylem planının hatırlatılması üzerine de, "Görüşmelerin odak noktası bu eylem planı olacak" dedi. Bu planı uygulayacak olanın Türkiye'nin muhatapları olduğunu söyleyen Atalay, kendisinin Irak programının detaylarının da henüz kesinleşmediğini bildirdi.