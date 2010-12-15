-ATALAY: "TAM BİR AYMAZLIK" ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri'de yaşandığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili "Bu ülkenin vatandaşı olarak söylüyorum tam bir aymazlık, bir ana muhalefet partisi bu kadar aciz, çaresiz, bu kadar kurgu, bazı olaylardan medet umamaz" dedi. Atalay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen'deki binasında basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, Bakanlığa intikal eden konunun tamamen hukuki bir süreç içerisinde, Bakanlığın rutin işleri olarak ele alındığını belirterek, Bakanlık tarafından verilen idari ve Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen adli kararlara karşı itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi. Kararlardan memnun olmayanların yargı yoluna başvurabileceğini ifade eden Atalay, "Bu ülkenin vatandaşı olarak söylüyorum tam bir aymazlık, bir ana muhalefet partisi bu kadar aciz, çaresiz, bu kadar kurgu, bazı olaylardan medet umamaz. Söyleyecek hiçbir şeyiniz yok, muhalefetin getireceği hiçbir teklifi yok, ülkeye katkısı yok" diye konuştu. Soruşturma kapsamında ihbarcı niteliğindeki kişinin başvuruları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlığın üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Bakan Atalay, CHP'nin ihbarcının kimliğini, ne iş yaptığını araştırmadan iddialarına sahip çıktığını savundu.