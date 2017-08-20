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Atalanta'dan Galatasaray'a iyi haber

Leonardo Spinazzola kadroya alınmadı Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA) İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonard

20 Ağustos 2017 22:12

Leonardo Spinazzola kadroya alınmadı

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA)

İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus\'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus\'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola\'yı maç kadrosuna almadı.
Son şampiyon Juventus, eğer sol bek oyuncusu Spinazzola\'yı yeniden kadrosuna katarsa, Galatasaray\'ın uzun bir süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah ile yollarını ayırma kararı alacak. Galatasaray, Asamoah ile anlaşmaya vardı ancak Juventus, Leonardo Spinazzola\'yı transfer etmeden tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini\'nin aldığı bu karar ise, Spinazzola\'nın Juventus\'a transfer olduğu şeklinde yorumlanıyor.

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