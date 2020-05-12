Atalanta, Marcao için kesenin ağzını açtı

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Marcao'nun menajeriyle temasa geçerek 12 milyon Euro'luk teklifi yaptı ancak Galatasaray Marcao'dan 16-17 milyon Euro civarı bir gelir bekliyor.

Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Genç savunmacının menajeri ile temasa geçen İtalyanlar, Marcao'yu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi.



Oyuncu ve temsilcisi de bu durumu sarı-kırmızılılara iletti. Marcao, kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek isterken, Galatasaray, 12 milyon Euro'luk öneriyi şimdilik yeterli bulmadı.



Sarı-kırmızılılar, Chaves'ten geçen sezon devre arasında 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç stoper için 16-17 milyon Euro'luk bir bonservis belirledi.

İspanya'dan da isteniyor

Bu rakamın verilmesi durumunda Marcao'nun Atalanta'ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi.



Marcao için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin nabız yoklaması da yine bu konuda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.



Galatasaray ile iki sene daha sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin Euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti.