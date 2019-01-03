Ataköy'e 27 bloklu marina görünümlü alışveriş merkezi

Tartışma yaratan Ataköy sahilindeki kulelerin yakınına Ataköy Marina Alışveriş ve Yaşam Merkezi inşası gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan projeye göre alan içerisinde 431 ticari bölüm, 22 odalı bir butik otel, meydanlar, sokaklar, yarı açık alanlar ve parklar yer alacak. Toplam 715 milyon 945 bin TL’ye mal olacak projenin bir kısmı da dolgu alanı üzerinde yer alacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre bakanlığa, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan proje için 28 Aralık’ta başvuru yapıldı. Bakanlık dün projenin ÇED sürecini başlattı. Bakanlığa sunulan proje dosyasına göre alanda “açık ve kapalı yeme-içme, alışveriş alanları, kültür-sanat galerisi, spor merkezi, bowling salonu, buz pisti, sinema ve tiyatro salonları, oyun alanları gibi çeşitli hobi ve eğlence alanları, temalı peyzaj ve orman alanları, 1500 kişilik çok amaçlı salon, 22 odalı butik otel, meydanlar, sokaklar yapılması” öngörülüyor. Alışveriş merkezinin zemin kat dahil zemin üstü en fazla 3 katlı olması planlanıyor; 2 de bodrum kat yapılacak. Toplam 431 bağımsız bölümden oluşacak. Alışveriş merkezinin toplam inşaat alanı ise 429 bin 576 metrekare olarak belirlendi.

27 adet blok

Proje kapsamında bodrum katların bağlantılı olduğu toplam 27 adet de blok yapılacak. Maliye Hazinesi’ne ait olan alan 49 yıllığına Hazine’den kiralandı. Alanın imar durumu “Yat Limanı Alanı” olarak belirlenmiş. Projenin yer alacağı alanın güneyinde Ataköy Mega Yat Limanı bulunuyor. Dosyada projeye ilişkin “Halkın kullanımına da açık bir alan olacak proje sayesinde, projenin hem bölge hem de tüm ülke ekonomisine katkıları olacaktır. İstanbul’da turizme katkı sağlayacak olup şehrin istihdam imkânlarının artmasına da olanak sağlayacağı için önemlidir. Ayrıca proje, mevcut Ataköy Yat Limanı ve Ataköy Mega Yat Limanı’na gelecek yat sahiplerine de hizmet vermeyi amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

2019 yılında başlanılması planlanan projenin 2023 yılının son çeyreğinde kullanıma açılacağı belirtiliyor. Projenin 144 bin 413 metrekare ve 195 bin 974 metrekare de dolgu alanı olmak üzere toplam 340 bin 387 metrekarelik alanın yaklaşık 200 bin metrekaresine yapılması planlanıyor. Projenin otopark ihtiyacı da 1. ve 2. bodrum katlarda sağlanacak. Proje kapsamında şu anda alanda bulunan Ataköy Marina otel binası, spor salonu binası ve restoran yıkılacak.

Deprem bölgesinde

Proje kapsamında mevcut bina yıkım işlemlerinden kaynaklanacak moloz miktarının net olmamakla birlikte yaklaşık 74 bin metreküp olması öngörülüyor. Proje kapsamında yapılacak yıkım ve taşıma işlemlerinin yaklaşık 5 ayda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dosyada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

“Proje alanının bulunduğu bölge, İstanbul İmar ve İskan Başkanlığı tarafından hazırlanan 1996 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ‘1. Derece Deprem Bölgesi’ nde yer almaktadır.”