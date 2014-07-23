Ataköy'deki tüm inşaat ruhsatları iptal!

Ataköy sahilde devam eden inşaatların tüm ruhsatları Bakırköy Belediyesi tarafından iptal edildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurul’u planların iptal olmasını gerekçe göstererek yapı ruhsatlarının dayanaksız olduğu sonucuna vardı. Bakırköy Belediyesi de ruhsatları iptal etti.

Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, Bosphorus otel, Özyazıcı İnşaat’ın devam ettiği Yalı Ataköy Projesi ve Çelebican İnşaat’a ait Blumar Projesi durdu.

Ruhsatları iptal ettiğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şöyle konuştu; ‘’Bölge İdare Mahkemesi kararı 2 gün önce tebliğ edildi. Hukuka saygılı olmak zorundayız. Hukukun verdiği kararları da uygulamak mecburiyeti var. Hukuk ne emrediyorsa yerine getirdik. Ruhsat iptallerini tebliğ ettik. Belki bu şartlarda yıkmak mümkün değil ama yargı kararı varken iskan veremeyiz. Bosphorus Otel de bu kapsamda.’’