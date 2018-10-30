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ATAKÖY'DEKİ CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayı, bir minibüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

30 Ekim 2018 20:27

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayı, bir minibüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Cinayet anında olay yerinde bulunan bir minibüsün kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs durağında bir otomobilin durduğu, yoldan bir başka aracın yanında geçtiği ve o sırada duraktaki vatandaşların kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Otobüs durağında duran otomobil
-Yoldan bir aracın geçişi
-duraktakilerin kaçışmaları


 

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