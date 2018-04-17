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Yaşam

Ataköy'de öldürülmüştü; Sitoçi cinayeti çözüldü

Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi

17 Nisan 2018 16:44

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden S.S.'nin, 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu bildirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 31 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.

Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta  alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sitoçi cinayetinin faili S.S., suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İnalkoç ve Fatih Saral'ın da bulunduğu toplam 31 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. (DHA)

 

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