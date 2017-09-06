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Ataköy'de hakim ve savcı lojmanlarında silah sesleri, görgü tanıkları olay anını anlattı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ATAKÖY 5

06 Eylül 2017 23:39

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ATAKÖY 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Polise teslim olan savcının oğlu gözaltına alındı.
Görgü tanıkları olay anının basın mensuplarına anlattı. Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, \"Akşam saatleriydi, arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir bağırtı duyduk. Bağırtıya doğru baktık, eşofmanlı genç bir çocuk esnafın üzerine yürüdü. Esnaf da bunu biraz hırpaladı gibi oldu. Sonra geri gitti. Çocuk geri gelecek diye beklerken bir baktık, yukarıdan silahlar sıkıyorlar. Çoluk çocuk hepimiz yerlere yattık. Bir baktık iki kişi göğsünden hafif yaralandı. Bir baktık yukarıdan ses bombası attı. Sonra özel harekat polisleri geldi.\" dedi.
(FOTOĞRAF)

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