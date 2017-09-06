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Ataköy'de ateş eden savcının oğlu polise teslim oldu

* HAKİM SAVCILAR LOJMANLARINDA SİLAH SESLERİ

06 Eylül 2017 22:39

* HAKİM SAVCILAR LOJMANLARINDA SİLAH SESLERİ. 2 YARALI VAR. 

Serpil KIRKESER-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ATAKÖY 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Olayın parkta yaşanan tartışmadan kaynaklandığı, tartışmanın tarafı olan savcınının oğlunun, tartıştığı kişilere evinden aldığı yivsiz pompalı tüfekle ateş ettikten sonra tekrar eve girdiği öğrenildi. Polis Bakırköy Adliyesi\'nde görevli olduğu öğrenilen savcının oğlunu teslim almak için lojmana girdi. Polise teslim olan savcının oğlu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Vücutlarına saçmalar isabet eden 2 yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


 

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