Ataköy’de 4 bin seçmen kayıp

İstanbul Ataköy 11. Kısım’da 4 bin seçmenin seçmen listelerinde kayıtlı olmadığı belirlendi.

Muhtar Aylin Keserkaya "Şimdi tüm seçmenlerin yeniden kayıt olması gerekiyor, kaos içindeyiz" dedi.



Yeriden askıya çıkarılan seçmen listelerinde sorunlar bitmiyor. İstanbul Ataköy 11’inci kısımda, 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu 1000 konutun seçmen listelerinde yer almadığı ortaya çıktı. Üstelik B 25 numaralı Adalet Bakanlığı’na bağlı Hakim ve Savcılar Lojmanı’ndaki 60 daire de listelerde görünmüyor.



Ataköy Mahallesi’nin son seçimlerde 10 bin 399 konuttaki seçmen sayısı 18 bin 750 iken bunun 14 bin 169’a düştüğünü belirleyen ve gerekli yerlere başvuran Ataköy Mahallesi muhtarı Aylin Keserkaya dün Adalet Bakanlığı’na bağlı Hakim ve Savcılar Lojmanı’ndaki 60 dairelik B 25 bloğunun da seçmen listelerinde kayıtlı olmadığını ortaya çıkardı. Hakim ve savcılar muhtarlığa akın ederken, Muhtar Aylin Keserkaya tek tek gelenlere durumu anlattı. Keserkaya, yaptıkları listelerde seçmen sayısını değil sadece görülmeyen daireleri belirlediklerini belirterek, "Bunların içleri boş kaldı. Şimdi tüm seçmenlerin tek tek yeniden kayıt olması gerekiyor. Çok büyük bir kaosun içindeyiz" dedi.



23 yıldır A 26 blokta oturduğunu belirten Ayşe K., eşinin İstanbul Adliyesi’nde savcı olduğunu belirterek, "Olayı muhtarımız bize duyurdu. Büyük rezalet. Kim bozduysa o halletsin. Bizim bununla uğraşacak vaktimiz mi var?" dedi. Ataköy kurulduğundan bu yana B 25 blokta oturduğunu söyleyen Leyla A. da, olayın arkasında siyasi bir komplo olduğunu savunarak, "Ataköy yıllardır ağırlıklı olarak CHP’li insanların yaşadığı bir semttir. Saygıyı yitirdiler artık" diye konuştu.

