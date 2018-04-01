T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ATAKÖY PLAJLARI YENİDEN CANLANIYOR

  *Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait olan Ataköy'deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi

01 Nisan 2018 14:42

 

*Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'na (TOKİ) ait olan Ataköy\'deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.

Haber: İSTANBUL DHA 
TOKİ, 1991 yılında yapılan imar planını iptal ederek Ataköy Sahili\'ndeki Baruthane arazisini vatandaşa açıyor. Günübirlik turizm alanı ilan edilen Ataköy’deki arazi ve tarihi baruthane alanı aslına uygun inşa edilecek. Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz\" diye konuştu.
Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan söz konusu arazi 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredilmişti. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle vatandaşların kullanımına açılıyor.

\"İNŞAAT PLANINI UYGULAMAKTAN VAZGEÇTİK\"
Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik\" dedi.

\"ASLINA UYGUN İNŞAA EDİLECEK\"
Tarihi ve kültürel öneme sahip olan alanın İstanbulluların kullanıma sunulması için harekete geçtiklerini vurgulayan Turan, “Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilmesi ve arazinin diğer kısmının da yeşil alana çevrilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) plan değişikliği yapıldı. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane ’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecektir\" ifadelerini kullandı.

\"PROJENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\"
Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını söyleyen Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz. Şu anda bu alanda çok önemli mimarlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mevcut alanın yeşillendirilmesi ile ilgili karar İBB’de kabul edildi. En kısa süre içerisinde Ataköy sahilini vatandaşlarımızın denizle bulaşabildiği bir alan haline getirip hizmete açacağız\" diye konuştu.

\"TOKİ VE İBB BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEK\"
564 ada 160 parselde park olarak düzenlenecek alandaki çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol imzaladıklarını söyleyen Turan, alanın  “Park ve Rekreasyon Alanı\" olacak şekilde imar plan değişikliği yapılacağını belirtti. Turan, “Amacına uygun olarak tasarlanan yeni plan TOKİ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilecektir\" ifadelerine yer verdi.


Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Alanın havadan görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ (arşiv)
-Alanın görüntüsü
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakanlık Toplu KonutBaşkanlığı TOKİAtaköy BaruthaneHaberDHA  TOKİAtaköy Sahili BaruthaneGünübirlikAtaköydekiAtaköyCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanaTOKİ Başkanı Ergün TuranCumhurbaşkanımız Recep Tayyip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24