Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Süper Lig’in 14. haftasının ilk maçında Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Maçın ilk 11’leri

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Maç 22 Aralık Salı günü 16:00’da beIN Sports 1’den yayımlanacak.