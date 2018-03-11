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ATAK helikopteri tanıtıldı

Cansel KİRAZ- Burak EMEK- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı' ile Güneydoğu'da terörle mücadelede kullanılan yerli üretim ATAK helikopterleri, Kilis'teki ask

11 Mart 2018 21:57

Cansel KİRAZ- Burak EMEK- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı\' ile Güneydoğu\'da terörle mücadelede kullanılan yerli üretim ATAK helikopterleri, Kilis\'teki askeri üste tanıtıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesine 2014 yılında dahil edilen ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde 24 saat göreve hazır bulundurulan taarruz helikopterinin sayısının, 29’dan 31’e yükseltildiği belirtildi.
Türk mühendislerinin geliştirdiği ATAK helikopterleri ile ilgili bilgi veren askeri yetkili, \"Son zamanda kullandığımız, bildiğiniz bir cirit füzesi, mevcut lazer güdümlü füze, 3 tane başlığı var. Biri çok maksatlı, diğeri yüksek infilak patlayıcı başlık dediğimiz başlık, diğeri de sadece eğitimlerde kullandığımız, patlayıcı etkisi olmayan, yalnızca eğitim maksatlı kullanılan başlık. ‘Yusuf’ çok maksatlı başlık ise zırh delici özelliğe sahiptir. Parça tesislerine sahip yüksek infilak mutfak başlıkta ise daha fazla parça tesiri bulunan ve daha fazla patlayıcı ile haklı bulunan bir başlık çeşitleri; bu 2 çeşit başlık halihazırda şu an görev bölgesinde ve sınır harekatı kullanılmaktadır. Haziran 2014 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesine dahil olmuş ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde gündüz- gece 24 saat görev hazır olacak Türk semalarındaki haklı yerini almıştır. ‘Atak taarruz helikopterleri’ emsallerine nazaran sahip olduğu 5 bas sistemi ve manevra kabiliyeti peçenekli ile ön plana çıkmaktadır” diye konuştu. 
Taarruz helikopterinin alçak ve yüksek irtifalarda, güçlü motorları sayesinde seri manevra performansı gösterdiğini belirten askeri yetkili, \"Atak taarruz helikopterleri sahip olduğu silah sistemlerinden 20 milimetrelik 3 namlulu topu 70 milimetrelik 2 75’lik roketleri lazer güdümlü cirit füzesi uzun namlulu anti tank silah ve ısı güdümlü Stinger füzesi ile dosta güven, düşmana korku vermektedir\" dedi. 
ATAK taarruz helikopterlerinin yaklaşık 2,5 saat havada kalabilme ve yaklaşık 270 kilometre hızla gidebilme özelliği olduğunu kaydeden askeri yetkili, 500 kilometre menzilli gidebilme imkanı ile görevleri başarıyla yerine getirebilecek özellikte olduğunu da vurgulayıp, şunları söyledi:
\"Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ASELSAN tarafından helikopterlere monte edilen helikopter elektronik kendini koruma sistemlerine sahip olan atak taarruz helikopterleri, düşman radar ve füze tehdidine karşı etkili koruma sistemi ile düşman derinliklerinde görev yapabilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği andan itibaren yerli ve uluslararası tatbikatlarda tören uçlarında eğitimlerden özellikle terörizm mücadele hareket bölgesinde etkin görev yapan Atak helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanteri ve Türk yerli sanayinin haklı gururu olarak görevlerini yapmaya devam etmekte ve edecektir.”

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