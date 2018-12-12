ATAK bir ülkeye daha satılıyor, T625 helikopterimizin adı da 'Gökbey' oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Aralık (DHA)-Türk mühendislerinin geliştirdiği milli helikopter ATAK, Pakistan\'dan sonra bir başka ülkeye daha satılıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, \"Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz. T625 genel maksat helikopterimizin adı \'Gökbey\' olarak belirlendi, milletimize hayırlı olsun\" dedi. Türkiye ile Pakistan arasında daha önce 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atılmasıyla tek seferde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirilmişti.

GECE UÇUŞLARINDA DA PERFORMANSI YÜKSEK

Ağır silah yükü ile zorlayıcı \"sıcak hava-yüksek irtifa\" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi.Helikopter gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde uçuş yapıyor. Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleri T129 ATAK Helikopteri’ne çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekât kabiliyeti kazandırıyor.Yakın hava desteği görevleri için T129 ATAK, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı.

20 KİLOMETREYE KADAR HEDEFLERİ TESPİT EDEBİLİYOR

Helikopterin baş tarafında bulunan AselFLIR-300T Gündüz ve Gece Görüntüleme Sistemi 360° dönebiliyor.Yaklaşık 20 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri tespit, 10 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri ise teşhis edebiliyor.T129 ATAK Helikopteri için özel olarak geliştirilen AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi yüksek takip hassasiyeti sayesinde hedef tespit ve silah sistemlerinin, pilot bakış hattına otomatik yönlendirilmesini sağlıyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan T129 ATAK, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Anti- Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk:14,54 metre

Yükseklik:3,4 metre

Azami Kalkış Ağırlğı:5065 kg

Yakıt Tankı:762 kg

Mürettebat 2 tandem

Azami Seyir Hızı:218 km/sa

Menzil:(std tank) 537 km

Havada Kalış:3 saat