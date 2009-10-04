Ataizi'nden Yıldız Kenter'e en iyi abla ödülü

Yıldız Kenter: Hande en iyi öğrencimdi ama daha pişmedi. Onun için hala geç değil.



Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, 60 yılı aşan sanat hayatının en ilginç ödüllerini Kamuran Tapul'un 'Bir Yıldız Masalı' programında aldı. Hande Ataizi, Uğur Yücel, Nilgün Belgün gibi sanatçı dostları programa katılarak Kenter'e 'en iyi' olduğu dallarda tek tek ödül verdi. Sürpriz konukların varlığından haberdar olmayan Kenter, eski öğrencisi Hande Ataizi'nin stüdyoya girerek, 'En iyi abla ödülünü vermek bana düştü' demesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Güzel oyuncu için, 'O benim en iyi öğrencimdi' diyen Kenter, 'Henüz istediğim yere gelemedi ama onun için geç değil' diye konuştu.