Ataizi: Tacize uğradım

T24- “Özel Hayatlar” isimli tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Cihan Ünal'ın bazı sahnelerde "ileri gittiği" için oyundan ayrılan Hande Ataizi, yaşananlar için "Türkiye'de kadınların mecbur kaldığı şeyi yaptım. Sansasyon olmasın diye sustum, sineye çektim. Cihan Bey'i uyardım ama küfür ve hakarete maruz kaldım" dedi.











Milliyet gazetesinin haberine göre Hande Ataizi, “Özel Hayatlar” isimli oyunda beraber cesur sahnelerde oynadığı Cihan Ünal’ın kendisini taciz ettiğini açıkladı. Kanser hastalarına yardım için düzenlenen Kıbrıs turnesine katılmadığı için Cihan Ünal tarafından disiplinsizlikle suçlanan, ardından tacize uğradığı iddiaları ortaya atıldığında da sessiz kalan Ataizi, tiyatronun sahibi Gencay Gürün’ün katıldığı “Her Şey Tadında” programına telefonla bağlandı ve Cihan Ünal’ın Ankara’daki oyunda kendisini taciz ettiğini söyledi:

"3,5 ay boyunda haftada beş oyun oynadım. Her şey yolundaydı. Ancak Ankara turnesi öncesi Cihan Bey ile sahneyle ve özel birtakım şeylerle ilgili tatsızlıklar yaşamıştık. Ben de kendisini uyarmıştım. Ancak Ankara turnesinde yine benzer şeyler yaşanınca insanların önünde onunla rencide etmemek için teke tek konuşmak istedim. Fakat ağza alınmayacak küfürler, söylenmeyecek sözlere maruz kaldım.





‘Sansasyon olmasın diye sustum’





Ben Türkiye’de bütün kadınların sergilemek zorunda kaldığı tavrı sergiledim. Sansasyon olmasın diye de sustum. Yine sineye çektik. Ama olay bir hale geldi ki... Kanserli insanları hiç umursamamışım, oraya da bu yüzden gitmemişim gibi bir tavır sergilendi. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Biz erkek toplumunda yaşıyoruz. Biz kadınlar çok çirkin şeylere maruz kalıyoruz. Sesini de çıkarsan özellikle sanatçıysan, Türk formatına da uymuyorsan sen suçlu olursun. O yüzden anlatmak istedim.

Cihan Bey gazetelere açıklama yaptı, “Bir ona bakın, bir de bana bakın” dedi. Biz de Unkapanı’ndan kaset çıkarmak, meşhur olmak için gelmedik. İyi bir eğitim aldım, iyi bir oyuncuydum. Laflarımızı seçerken düşünüp seçmek gerek. Cihan Ünal’ın oyunculuğuyla ilgili bir problemim yok ama biliyorsunuz IMF Başkanı da cumhurbaşkanı olacakken otel görevlisi tarafından şikayet edildi ve hapse atıldı. Bu tip şeylerin iyi oyuncu olup olmamasıyla, kültür seviyesiyle alakası olmuyor."





Gencay Gürün: 500 kişi izliyor





Yıllardır beraber çalıştığı Cihan Ünal hakkında ilk kez böyle bir iddia duyduğunu söyleyen Gencay Gürün ise tepkisini “Pardon ama 500 kişi izliyor. Ne yapılabilir?” diyerek gösterdi.





Cihan Ünal: Yalan söylüyor





Yakın Doğu Üniversitesi’nde ders verdiği için KKTC’de bulunan Cihan Ünal ise Ataizi’nin iddiaları üzerine “Yalan söylüyor. Cuma günü İstanbul’a dönüyorum. Bütün doğruları anlatacağım, dava açıp açmamaya karar vereceğim” dedi.



