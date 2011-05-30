Ataizi: Çok ileri gidiyorsun



T24- Hande Ataizi’nin “Özel Hayatlar”dan ayrılmasıyla ilgili şok iddia: Ataizi, partneri Cihan Ünal'ın yakınlaşma sahnelerinde sergilediği davranışlardan rahatsız oldu ve onu “Çok ileri gidiyorsun” diye uyardı. Ünal’ın yanıtı ise “Ben sağlıklı bir erkeğim” oldu.



Cihan Ünal ve Hande Ataizi arasında günlerdir süren polemiğin fitilini ateşleyen olay, ikilinin başrol oynadığı “Özel Hayatlar” oyununun Ankara’da Şinasi Sahnesi’ndeki temsilinde yaşandı. Ünal ve Ataizi, oyunu Ankara’da sahneledikleri son gün yani 15 Mayıs’ta sert bir tartışmaya tutuştu.

Ankara’da yaşananlar

Ataizi, bu tartışmanın ardından oyunun Kıbrıs’taki temsiline katılmadı. Ünal, rol arkadaşını “Hande Ankara’daki oyun sırasında çok gergindi, tüm ekibe asabi davrandı. Ankara’da yaşadıklarımızı anlatmak istemem. Anlatılmaması gereken, özel şeyler. Bir-iki kırıcı söz söylenmiştir, bir şeyler olmuştur. Bunları konuşmaya gerek yok. Bir benim, bir de onun hayatına bakın, ne olduğunu anlarsınız” sözleriyle eleştirdi.

Kuliste kavga

Bir basın açıklaması yapan Hande Ataizi de “Cihan Bey’in oyunun bitmesinin ardından telefonuma yollamış olduğu mesajı ve gönderilme nedenlerini kamuoyuyla paylaşmamamızı tercih edeceğine eminim” sözleriyle tartışmayı alevlendirdi. İkiliyi karşı karşıya getiren o olayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söylentiye göre Ataizi, rol gereği yakınlaştıkları sahnelerde Ünal’ın sergilediği davranışlardan rahatsız oldu ve onu “Çok ileri gidiyorsun” diyerek uyardı. Ünal’ın yanıtı ise “Ben sağlıklı bir erkeğim” oldu. Bu sözlere çok sinirlenen Ataizi, çareyi oyundan ayrılmakta buldu.