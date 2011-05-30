T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ataizi: Çok ileri gidiyorsun

Hande Ataizi’nin 'Özel Hayatlar'dan ayrılmasıyla ilgili şok iddia

30 Mayıs 2011 03:00


T24- Hande Ataizi’nin “Özel Hayatlar”dan ayrılmasıyla ilgili şok iddia: Ataizi, partneri Cihan Ünal'ın yakınlaşma sahnelerinde sergilediği davranışlardan rahatsız oldu ve onu “Çok ileri gidiyorsun” diye uyardı. Ünal’ın yanıtı ise “Ben sağlıklı bir erkeğim” oldu.


Cihan Ünal ve Hande Ataizi arasında günlerdir süren polemiğin fitilini ateşleyen olay, ikilinin başrol oynadığı “Özel Hayatlar” oyununun Ankara’da Şinasi Sahnesi’ndeki temsilinde yaşandı. Ünal ve Ataizi, oyunu Ankara’da sahneledikleri son gün yani 15 Mayıs’ta sert bir tartışmaya tutuştu.

Ankara’da yaşananlar

Ataizi, bu tartışmanın ardından oyunun Kıbrıs’taki temsiline katılmadı. Ünal, rol arkadaşını “Hande Ankara’daki oyun sırasında çok gergindi, tüm ekibe asabi davrandı. Ankara’da yaşadıklarımızı anlatmak istemem. Anlatılmaması gereken, özel şeyler. Bir-iki kırıcı söz söylenmiştir, bir şeyler olmuştur. Bunları konuşmaya gerek yok. Bir benim, bir de onun hayatına bakın, ne olduğunu anlarsınız” sözleriyle eleştirdi.

Kuliste kavga

Bir basın açıklaması yapan Hande Ataizi de “Cihan Bey’in oyunun bitmesinin ardından telefonuma yollamış olduğu mesajı ve gönderilme nedenlerini kamuoyuyla paylaşmamamızı tercih edeceğine eminim” sözleriyle tartışmayı alevlendirdi. İkiliyi karşı karşıya getiren o olayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söylentiye göre Ataizi, rol gereği yakınlaştıkları sahnelerde Ünal’ın sergilediği davranışlardan rahatsız oldu ve onu “Çok ileri gidiyorsun” diyerek uyardı. Ünal’ın yanıtı ise “Ben sağlıklı bir erkeğim” oldu. Bu sözlere çok sinirlenen Ataizi, çareyi oyundan ayrılmakta buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24