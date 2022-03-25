Atadedeler operasyonu: Eski Ağır Ceza Başkanı'na ev hapsi, savcıya tutuklama

Atadedeler ismi ile anılan ve liderliğini Pınar Taşçı kod adlı S.F.’nin yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç. ile HSK tarafından açığa alınan Amasya savcısı H.K.’nın savcılık işlemleri tamamlandı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen iki isimden Savcı H.K.’nın tutuklanırken, eski ağır ceza başkanı B.Ç’nin de ev hapsine alınmasına karar verildi.

Sahte MİT kimliği taşıdığı tespit edilen ve Pınar Taşçı kod adını kullandığı belirlenen S.F.’nin liderliğini yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında geçen ocak ayında Ankara merkezli bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında faaliyet alanı İzmir olan çeteye üye oldukları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ismi karışanlardan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı B.Ç., operasyon sonrası mesleğinden istifa ederken, Amasya Savcısı H.K. da Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca açığa alınmıştı.

Ankara Başsavcılığı da önceki gün bir kez daha operasyon düğmesine basarak eski hâkim B.Ç ile görevden uzaklaştırılan savcı H.K.’nın gözaltına alınmasına karar verdi. Bu kapsamda harekete geçen Ankara Emniyeti de iki ismi evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına aldı. Aramalarda bulunan telefon ve bilgisayar gibi dijital materyallere de el konuldu. İki şüpheli, gözaltı işlemleri için Ankara Emniyeti'ne götürüldü.

İki şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Savcı H.K ile hakim B.Ç, tutuklanmaları istemiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcı H.K’nın tutuklanmasını kararlaştıran hâkimlik, eski hâkim B.Ç hakkında da ev hapsi kararı verdi.

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