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Dünya

Atacama Çölü çiçek bahçesine döndü

20 yılın en fazla yağışını alan çöl çiçeklerle kaplandı

01 Kasım 2015 00:59

Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan ve dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen ‘Atacama Çölü’, 20 yılın en yüksek yağış miktarının görülmesinin ardından, çiçeklerle kaplandı. 

Okyanus sularının ısınmasıyla kasırga, sel, heyelan veya kuraklığı artıran El Nino doğa olayı iklimleri değiştiriyor. Tek bir yağmur damlası olmadan 173 ay geçiren Atacama dünyanın en kuru bölgesi olma rekorunu elinde tutuyordu.

Ancak bu yıl El Nino’nun etkisiyle bölgede yağan şiddetli yağmurlar, kurak toprağın yerini çiçeklere bıraktı. Bölgeye bir gün içerisinde 14 yıllık yağmur yağmasıyla çöl, sarı, kırmızı, mor ve beyaz renklere sahip farklı çiçeklerle kaplandı. Yılın bu aylarında 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda da El Nino’ya bağlı büyük düşüşler yaşandı.

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atacama şölüşiliçöl çiçekleri

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