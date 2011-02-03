-''ATABEYLER''DE 5 SANIĞA BERAAT İSTEMİ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - ''Atabeyler Grubu''na yönelik olarak 10 sanık hakkında açılan davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, 5 sanığın terör örgütü faaliyeti kapsamında ''Patlayıcı madde imal etmek, nakletmek ve muhafaza etmek'' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, 5 sanığın ise beraatlerini istedi. ''Atabeyler Grubu''na yönelik olarak, 2 emniyet müdürü, 2 subay ve 2 astsubayın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Eren, Yasin Yaman ve İsmail Binici ile sanık avukatları katıldı. Duruşmaya daha önce giren Cumhuriyet savcısının 30 Mayıs 2007'de alınan esas hakkındaki görüşünün ardından, bugün savcıdan esasa ilişkin görüşü tekrar soruldu. Savcı, esas hakkındaki görüşünde, sanıklar Murat Eren, Erkut Taş, Yunis Akkaya, Yasin Yaman ve Yakup Yayla'nın eylemlerinin terör suçu niteliğinde bulunduğuna dikkati çekti. Ancak bu sanıkların eylemlerini gerçekleştirmekten, ardından birlikte hareket etmekten de vazgeçerek, oluşturdukları örgütlenmeyi dağıttıklarını belirten savcı, anıklar hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve üyesi olmak suçları yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Buna göre savcı, TCK'nın etkin pişmanlığa ilişkin 221. maddesi uyarınca, değişen suç vasfına göre, sanıklardan Murat Eren hakkında ''Terör örgütü kurucusu olmak ve yönetmek'', Erkut Taş ve Yunis Akkaya hakkında ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'', Yasin Yaman ve Yakup Yayla hakkında da ''Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçlarından ceza verilmesine yer olmadığını açıkladı. Ancak savcı, bu 5 sanığın da TCK'nın 174/1-2 ve Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi uyarınca, ''Patlayıcı madde imal etmek, nakletmek ve muhafaza etmek'' suçlarından 6 yıl 9 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Erkut Taş ve Yunis Akkaya'nın 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar ayrıca cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıklar Suat Kiy, İsmail Binici, Mehmet Karatepe, Cemal Hasan Özdeş ve Mustafa Raşit Çavdar'ın da ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedı. Savcı, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelleme amacıyla hareket ettiklerini gösterir delil bulunmadığını açıkladı. -ÖNCEKİ MÜTALAA- Önceki duruşma savcısı Salim Demirci, 30 Mayıs 2007'de verdiği esas hakkındaki görüşte, sanıkların eylemlerinin ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçunu oluşturmadığını savunarak, Yunis Akkaya, Murat Eren, Yasin Yaman, Yakup Yayla, Erkut Taş, Suat Kiy, İsmail Binici, Mehmet Karatepe, Cemal Hasan Özdeş ve Mustafa Raşit Çavdar'ın, üzerlerine atılı ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye kalkışmak amacıyla anlaşmak'' suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verilmesini istemişti. Sanıklar, Murat Eren, Yunis Akkaya, Erkut Taş ve Yasin Yaman'ın, ''Patlayıcı madde bulundurmak'' suçlarından TCK'nın 174/1. maddesi uyarınca 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, Yunis Akkaya ve Erkut Taş'ın ayrıca ''Ruhsatsız tabanca bulundurmak ve satmak'' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.