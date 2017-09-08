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Ata yadigarı semercilik mesleğini sürdürüyor

Nermin UÇTU/ MANİSA,(DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde 45 yıllık semer ustası Ahmet Bak, kendisinden sonra bu işi sürdürecek kimse olmadığını belirterek, ata yadigarı mesleğinin yok olmaması için semerlerin süs eşyası olarak talep edilen minyatürlerini yap

08 Eylül 2017 12:33

Nermin UÇTU/ MANİSA,(DHA)- MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde 45 yıllık semer ustası Ahmet Bak, kendisinden sonra bu işi sürdürecek kimse olmadığını belirterek, ata yadigarı mesleğinin yok olmaması için semerlerin süs eşyası olarak talep edilen minyatürlerini yapıyor.
Manisa\'nın Kula İlçesi\'nde 45 yıldır, 4 kuşaktır semercilik ile uğraştıklarını anlatan 63 yaşındaki Ahmet Bak, kendisinden sonra mesleğini devam ettirecek kimsenin olmadığını dile getirdi. Küçük semerci dükkanını her gün açıp, işini devam ettiren Bak, ilginin olmamasına rağmen minyatür semerler yaparak mesleğini canlı tutmaya çalıştığını belirtti.
Semer ustası Ahmet Bak, 3 çocuğunu semercilik ile büyüttüğünü anlatarak, \"Ben sanatımı çok seviyorum. Semer yapmayı babamdan öğrendim. Bu meslek atalarımızdan geliyor. Ben dördüncü kuşağım. Benden sonra bu işle ilgilenen kimse yok. Semercilik artık resimlerde kalacak. Mesleğimin devam etmesini isterim\" dedi.
Semerciliğin ustalık isteyen bir meslek olduğunu belirten Ahmet Bak, bir semerin saz, keçe, çınar ağacı ve kendir çuvalından yapıldığını söyledi. Çınar ağacını eskiden eliyle şekillendirdiğini ama artık makinelerin kullanıldığını kaydeden Ahmet Bak, \"Bir semer 3 günde yapılır. Önce saz kısmını yaparız, sazlar hayvana dokunmasın diye içine keçe çekeriz. İşlerimi kendim elimde yapıyorum\" diye konuştu.
ARTIK MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR
Eski günleri özlemle anan Ahmet Bak, geçmişte siparişlere yetişemediğini, ancak teknoloji ile birlikte düz arazilerde traktörlerin kullanıldığını belirterek şöyle dedi:
\"Çırak bulamıyorum. Mesleğim kaybolursa çok üzüleceğim. Çünkü memlekette eşek kalmadı. Ben de yaptığım semerleri Kütahya bölgesine gönderiyorum. Eskiden çoktu, sıra bekliyorlardı. Ben 10-15 tane sipariş alıyordum, sırayla yapıyordum. Şu anda onlar bitti. Ama yine de boş durmuyoruz. Semerlerin dekor amaçlı kullanılması için minyatürlerini yapıyorum. Amerika\'ya, Almanya\'ya gönderdim. Minyatür semerleri Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden isteyenler oluyor\" dedi.

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