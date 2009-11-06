Ata tecavüze üç yıl hapis

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir kişi atla cinsel ilişkiye girdiği için üç yıl hapse mahkum edildi.



Rodell Vereen (50) isimli kişi Çarşamba günü Horry County ilçesi mahkemesinde görülen davada suçunu kabul etti. Bu olay Vereen’in iki yıl içindeki ikinci vukuatı oldu.



“Yaptıklarımdan dolayı çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Her şey benim hatam. Kendime yaptığım şeyden dolayı üzgünüm” diyen Vereen atın sahibi Barbara Kenley’den de özür diledi.



Vereen, Temmuz ayında Kenley tarafından bir ahıra girerken yakalanmıştı. Kenley bir haftadan uzun süredir ahırı video kameralarla takip etmekteydi.



Vereen’in 21 yaşındaki Sugar isimli atı istismarını kaydeden Kenley atının tuhaf davranışlarından ve sürekli olarak enfeksiyon kapmasından şüphelendiğini belirtti. Kenley, Vereen’i daha önce 2007 yılında atı istismar ettikten sonra uyuyakaldığı ahırda yakalamıştı. Vereen o zaman da suçlu olduğunu kabul etmiş ancak şartlı tahliyeyle salıverilmiş ve cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmişti.



Mahkeme ayrıca tutuklunun bir daha asla ahırların yakınına gidemeyeceği yönünde karar verdi.