Ata Sporu Güreş, teknik ekipte özüne dönüyor

ERCAN ATA, ANKARA (DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu, bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve yıllık 1 Milyon TL civarında masrafı olan 6 yabancı antrenörle yolları ayırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2016 yılında anlaşma sağlayarak Türkiye\'ye getirdiği 6 yabancı antrenörün yıllık maliyetlerinin toplam 1 Milyon TL\'yi bulduğu gerekçesiyle; Grekoromen antrenörleri Aslaudin Abaev, Muhlis Kazımoğlu, Hamid Rezai, Kustem Mambetov, serbest güreşte ise Rustam Irbaykerov ve Shamail Khunkerov ile tekrar anlaşma yapmadı. Yerlerine ise Türk antrenörler atanacağı öğrenildi. Bu hamle camiada öze dönüş olarak değerlendirildi.

