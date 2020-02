Ata sporları tasarrufa takıldı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-



GELENEKSEL Spor Dalları Federasyonu, 2018’de yapılması planlanan Atlı Cirit Ligi, Rahvan Binicilik, Kuşak Güreşi, Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi müsabakalarını ileri bir tarihe erteledi. Genel Sekreter Ender Durmuş imzasıyla gönderilen yazıda erteleme gerekçesi de tasarruf tedbirleri olarak açıklandı.

Türkiye’de son yıllarda ilgi görmeye başlayan ata sporları müsabakaları tasarruf engeline takıldı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Enver Durmuş imzasıyla gönderilen yazıda müsabakaların tasarruf tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Her yıl Eylül ayı sonunda başlayan ve yaklaşık bir ay süren Cirit Türkiye Şampiyonası grup elemelerinin 2018 yılı müsabakaları yapılmadı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 4 grup halinde yapılan ve 28-29 ve 30 Eylül tarihleri arasında başlaması gereken müsabakaların yapılmaması üzerine Atlı Cirit Kulüpleri, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na dilekçe göndererek sebebini sordu.

Kulüplerden giden dilekçeler üzerine Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 4 Ekim 2018 tarihli cevap yazısı gönderdi. Federasyon Genel Sekreteri Ender Durmuş imzasıyla gönderilen yazıda, “Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yeralan Atlı Cirit Ligi Müsabakaları tasarruf tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu erteleme bilgisi Atlı Cirit kulüplerinin tescilli olduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine de yazı ile müsabakalardan önce bildirilmiştir. Federasyon olarak Ata sporlarımıza gönül vermiş insanların özverili davranışlarının, ülkemiz gençlerini zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına ve geleneksel sporlarımıza sağladığı katkının önemli olduğunu düşünüyoruz\" denildi.

Genel Sekreter Ender Durmuş imzasıyla gönderilen yazıda, Atlı Cirit’le birlikte Rahvan Binicilik, Kuşak Güreşi, Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Müsabakalarının da ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Atlı Cirit Ligi müsabakaları her yıl Eylül ayının sonlarında başlıyordu. Bu yıl da 28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde başlaması gereken müsabakalar için ülke genelinde 4 takımın yeraldığı 4 ayrı grup oluşturulmuştu. Erzurum, Erzincan, Sivas, Uşak, Manisa, Kütahya, Denizli’nin de yer aldığı bir çok ilden 16 takımın katılacağı maçların ertelenmesi sonucu kulüp yöneticileri ve sporcuları federasyonun açıklayacağı yeni tarihi beklemeye başladı. Kulüp yöneticileri, kış mevsiminin yaklaştığını belirterek federasyonun bu konudaki kararını bir an önce vermesini istedi.

