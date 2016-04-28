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Yaşam

Ata motosikletli eziyet

Söke'de Mart ayında bir eşek aynı yöntemle taşınırken görüntülenmişti

28 Nisan 2016 02:59

Aydın'ın Söke ilçesinde, geçtiğimiz günlerde motosikletin arkasına bağladığı eşeği zorla çekerek götüren vatandaşa tepkiler henüz dinmezken, bir başka motosikletli sürücü bu kez atı motosikletin arkasına bağlayarak götürürken görüntülendi.

Söke’de yaşanan olayda motosikletin arkasına bağladıkları atı götürmeye çalışan 2 kişiyi vatandaşlar cep telefonları ile fotoğrafladı. Atın asfaltta zorlandığı ancak motosiklet sürücüsünün hiç aldırış etmeden yoluna devam ettiği görülürken, yolda diğer sürücülerinde meraklı bakışları arasında yolculuk devam etti. 

Daha önceki görüntülerden sonra hayvan severlerde harekete geçerek eşeği motosiklete bağlayarak götüren sürücünün bulunması için çalışma başlatmıştı.

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