Ata mesleği el dokumacılığını yaşatıyor

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi\'nde ahşap tezgahında keçi kılından kilim, halı dokuyan Bayram Senver (53), ata mesleğini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Ödemiş\'in tarihi mahallesi Birgi\'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan el dokumacılığı yaşatılmaya çalışılıyor. Bu mesleğin son temsilcilerinden biri olan 2 çocuk babası Bayram Sencer, çeşitli ebatlarda çul, kilim dokuyup, satarak evinin geçimini sağlıyor. Kendisi ile aynı adı taşıyan dedesi Bayram ve babası Mehmet Senver\'den kalan 153 yıllık ahşap tezgahla 40 yıldır dokumacılık yaptığını belirten Bayram Senver, \"Babam çocukluğumdan itibaren dokumacılık işini bana öğretti. 40 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Önceleri ipek mendil, havlu ve çarşaf dokuyordum. Artık geri dönüşüm ipliklerden çul ve kilim dokumaya başladım. Babam yaşlandıktan sonra tezgah tamamen bana kaldı. Tezgahı babamın ölümünden sonra kendi evime taşıdım. Hem ata yadigarı olması, hem de o dönemlerde el dokumasına ilginin fazla olması nedeniyle gürgen dokuma tezgahını gözüm gibi korudum. Orijinalliğini bozmadım\" dedi.

Dokuduğu kilimlerini metrekaresini 15 liradan satan, çırak bulmakta zorlandığını belirten Senver, \"Kendi çocuklarım bile bu işi yapmak istemiyor. Bir de Çin\'den gelen hazır kilimler var. Vatandaşlar ucuz olduğu için el dokuması yerine bu kilimleri tercih ediyor. Bu nedenle son 5 yıldır işlerimiz daha da zorlaştı. Eskiden üniversiteden bu işi öğrenmek için öğrenciler gelip, yanımızda stajlarını yapardı. Ancak o da kalmadı. Ben ölene kadar ata mesleğini devam ettireceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan el dokumacılığının yaşatılması için destek bekliyoruz\" diye konuştu.

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