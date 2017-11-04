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Ata mesleği çömlekçiliği sürdürmeye çalışıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun İlçesi'ne bağlı Mamak Köyü'nde oturan 50 yaşındaki Cüneyt Sezer, ata mesleği çömlekçiliği sürdürmeye çalışıyor

04 Kasım 2017 16:33

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Ağlasun İlçesi\'ne bağlı Mamak Köyü\'nde oturan 50 yaşındaki Cüneyt Sezer, ata mesleği çömlekçiliği sürdürmeye çalışıyor. Sezer, çömlek yapımında doğal toprak kullandığını belirtirken, \"Şu an piyasada asbest karıştırılan topraklar var. Bunları halkımız bilmiyor, ateşe dayandığı için insanlar kullanıyor ama sağlıklı değil\" dedi.
Ağlasun\'a bağlı Mamak Köyü\'nün önceki yıllarda geçim kaynağı olan çömlekçilik yerini fabrikasyon ürünlere bırakırken, Cüneyt Sezer, hem köy hem de ata mesleğini sürdüren tek usta olarak mücadele etmeye çalışıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi Cüneyt Sezer, evinin yanındaki 50 metrekare atölyede el emeği çömleklerle fabrikasyon ürünlere karşı yarışıyor.
\"ÇÖMLEKÇİLİK ATA MESLEĞİ\"
Cüneyt Sezer, ata mesleğini yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
\"Çömlekçilik ata mesleği, esas dedem ustaydı. Biz ondan öğrendik, ilk ondan gördük bu işi. 30- 40 sene önce köyümüzün normalde geçim kaynağı çömlekçilikti. Bu meslek bitti artık. O zaman ustalar bu iş ağır olduğu için bir fırsatını bulup yurt dışına gitti. Şu an köyümüz hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de köye geleli 10 yıl oldu. Çocukken köyden ayrılmıştım.\"
\"PAZARLAMA SORUNUMUZ VAR\"
Çömlek yapımında doğal toprak kullandığını ve katkı maddesi yer almadığını anlatan Cüneyt Sezer, şöyle konuştu:
\"Şu an piyasada asbest karıştırılan topraklar var. Bunları halkımız bilmiyor, ateşe dayandığı için insanlar kullanıyor ama sağlıklı değil işin gerçeği. Bu yöremizde çalıştığım üç çeşit toprak var. Üçünün de farklı özellikleri var. Kimisi su testisi üzerine, kimisi ateşe dayanıyor, bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Pazarlama sorunumuz ister istemez var. Çünkü piyasada bu iş üzerine büyük rekabet var. İnsanlar bunu şimdi fabrikasyona döndürdü bazı ürünlerde. Mesela bizim yaptığımız ürünleri fabrikasyon olarak basabiliyorlar. Ondan dolayı biraz pazar sorunumuz çıkıyor ortaya, kendi ürettiğimiz ürünün tam karşılığını alamıyoruz. Biz de bu şekilde mücadele ediyoruz.\"
\"OĞLUMU YETİŞTİRİYORUM\"
Kendisinden sonra bu mesleği oğlunun sürdüreceğini kaydeden Sezer, şöyle dedi:
\"Oğlumu yetiştiriyorum şimdi, o da ustalık belgesini alacak. 5 yıldır çömlekçilikle iştigal ediyor. İlerleyen zamanda inşallah o devam ettirecek, umudumuz o. Küçük oğlum da meraklı, o da inşallah yetişecek ama bu işin altyapısında devlet destek olmazsa sıkıntılı. Çünkü olmuyor. Ürettiğin malzemeyi, gerçekten şu şartlarda işlediğin malzemenin hakkını alma ihtimalin çok zor. 3 liraya mal veriyorsun vatandaş 10, 20 liraya satıyor.\"

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