T24 - Avrupa turnesinin ilk durağı Berlin’de sahneye çıkan Ata Demirer, Almanya’ya girişte sınır polisinde yaşadığı zor anları anlattı.



Ata Demirer, 15 Mayıs'a kadar sürecek Avrupa turnesi çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de sahne aldı.



Berlin'deki Tempodrom salonunda "Ata Show" adlı tek kişilik oyununu sahneleyen Demirer'i, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Konsolosu Bleda Kaçar, Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkan Yardımcısı Bahattin Kaya ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Bilkay Öney, organizasyonu gerçekleştiren "Kaplan Döner"in sahibi Remzi Kaplan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda seyirci izledi.



Ata Demirer, oyun öncesinde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, oyununu 4 yıl önce yine ilk kez Tempodrom'da sahnelediğini, izleyicilerin oyununu beğendiğini, bu nedenle Almanya ile ilgili iyi anıları olduğunu söyledi.



Türkiye'de 300 kez sahnelediği bu oyunu vatandaşlardan gelen istek üzerine yeni esprilerle geliştirdiğini belirten Demirer, ancak kendisinde malzemenin bol olduğunu ve gelecek yıl için de yeni projelere hazırlandığını ifade etti.



Sahnede ayrı bir performans gösterdiğini, izleyenlerin de bunu beğendiğini söyleyen Demirer, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.



Küfürlü oyunlar hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine de Demirer, yerinde kullanıldığı takdirde oyunlarda argo kelimelerin ve küfürlerin dahi iyi olabildiğini belirterek, "Açıkçası buna biraz da ihtiyaç var" dedi.



Ata Demirer, gelecek dönemde televizyon projeleri olmadığını ve enerjisini sahne ve sinema için harcadığını, "Eyvah Eyvah 2" filmini hazırlayacağını kaydetti. Demirer, aslında seyircilerin, kendilerini neyin beklediğini az çok tahmin edebildiği için bir filmin ikinci bölümünün her zaman dezavantajlı olduğunu savundu.



Demirer, Almanya'da Ludwigshafen ve Bochum kentlerindeki gösterilerinden sonra İsviçre'nin Zürih kentinde ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da da sahne alacak.





Ata Demirer’in vize çilesi



Avrupa turnesinin ilk durağı Berlin’de sahneye çıkan Ata Demirer, Almanya’ya girişte sınır polisinde yaşadığı zor anları anlattı.



Ata Demirer tüm evrakları tam olmasına rağmen, sınır polisinin ilginç sorularıyla karşı karşıya kaldığını, kensinin komedyen olduğuna ve sahneye çıkacağına polisi inandıramadığını söyledi.



Ünlü komedyen "Allahtan organizatörler konser afişlerini ve istenebilecek diğer belgeleri yanıma vermişlerdi de bugün burada karşınıza çıkabildim" dedi.



Avrupa Adalet divanın "Soysal davasında, aldığı karara rağmen, Türk vatandaşlarının Almanya’ya vize çilesi hala sona ermedi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı karar sonrası konsolosluklarına bir genelde göndererek, vize işlemlerinde bazı meslek gruplarına kolaylık yapılmasını söylese de bu uygulamaya yansımış değil.



Türlü evraklar sunarak Almanya’ya vize alan Türk vatandaşları bu sefer de sınır kapılarındaki Alman polisinin ilginç soruları ve evrak talepleriyle karşı karşıya kalıyor.







