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Ata Demirer'in 'püskevit'i

MHP Lideri Bahçeli’nin seçimde kullandığı “püskevit” sözcüğü, Ata Demirer’in “Berlin Kaplanı” filmine malzeme oldu.

26 Ocak 2012 02:00


 T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yozgat’taki seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada hükümetin ekonomi projesini eleştirirken kullandığı “püskevit” sözcüğü, Ata Demirer’in “Berlin Kaplanı” filmine de malzeme oldu.




Hürriyet'in haberine göre, Ata Demirer’in yeni filmi “Berlin Kaplanı”nın galası önceki gün Kanyon’da yapıldı. Demirer’in Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç ve Nihal Yalçın’la başrolleri paylaştığı filme ilgi büyüktü. Almanya’da yaşayan ve Türkçesi yetersiz bir Türk boksörü oynayan Ata Demirer’in sahnede yaptığı Devlet Bahçeli göndermesi dikkatten kaçmadı. Ünlü komedyen, filmin bir sahnesinde bisküviye “püskevit” diyerek, MHP liderinin haftalarca konuşulan o meşhur seçim konuşmasını akıllara getirdi.

Ata Demirer, filmi birlikte izlediği nişanlısı Özge Borak’la evlilik tarihini açıklamadı. Ama annesi Ayten Demirer, basının düğün sorularını yanıtsız bırakmadı: “Bahar düğünü olacak.”   



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