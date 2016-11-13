Ata Demirer yeni filminin vizyon tarihini açıkladı

Oyuncu, senarist ve yönetmen Ata Demirer yeni filmi ‘Olanlar Oldu’nun ne zaman vizyona çıkarılacağını açıkladı. Filminin çekimlerinin ardından İstanbul’a dönen Demirer, yeni filminin 20 Ocak 2017’de vizyona gireceğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Eylül ayında çekimlerine başlanan ve BKM yapımcılığında çekilen filmin senaryosu Ata Demirer’e ait. Filmin yönetmen koltuğunda ise ünlü oyuncunun Eyvah Eyvah serisi, Berlin Kaplanı ve Niyazi Gül Dörtnala gibi filmlerde beraber çalıştığı Hakan Algül oturuyor.

Filmin başrollerinde ise Ata Demirer’in yanı sıra Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen yer alıyor.