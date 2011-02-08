Ata Demirer ve Özge Borak evleniyor

T24 - "Eyvah Eyvah" filminin oyuncuları Özge Borak ile Ata Demirer’in Bozcaada’daki film setinde başlayan ve Mikonos Adası’nda devam eden aşkları nikah masasında sonuçlanacak.



"Eyvah Eyvah 2"nin başrol oyuncularından Demet Akbağ, Ata Demirer ile Özge Borak’ın evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Star gazetesinin haberine göre; Akbağ, "Nikah gününü iple çekiyorum. Çünkü onların nikah şahitliğini yapmak bana düşer" dedi.

Aşkları geçtiğimiz eylül ayında Bozcaada’daki çekimler sırasında başlayan çift, geçtiğimiz günlerde tatil için Yunan adalarına gitti.

Ünlü oyuncunun yakınları, Demirer’in Borak'a akşam yemeği sırasında evlenme teklifinde bulunduğunu, genç oyuncunun da teklife "evet" dediğini söyledi.



