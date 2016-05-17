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Ata Demirer motosiklet kazası geçirdi

Ata Demirer: Gayet iyiyim, eve dönüyorum gencolar

17 Mayıs 2016 16:12

Bozcaada'da motosikletten düşüp ayağından yaralanan Ata Demirer, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.

Demirer, ambulanstan indiği sırada gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine "Çocuklar yine mi siz? Motosiklete bineyim dedim, çekmedi beni, motosiklet üzerime düştü." diye espri yaptı. 

ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Aşık, Demirer'in ayağında yumuşak doku zedelenmesi olduğunu, kırık bulunmadığını belirtti. Aşık, "Şu an için sağlık durumu gayet iyi. Kısa sürede kendisini taburcu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 
 

"Gayet iyiyim"


Ata Demirer kazanın ardından sosyal medya hesabından, 'ÇOMÜ 'ye, harika personeline ve doktorlarına çok teşekkürler. Gayet iyiyim eve dönüyorum sevgiler gencolar' mesajını paylaştı.

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