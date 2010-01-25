Ata Demirer klarnetçi oldu

T24- Demet Akbağ'ın bir şarkıcıyı, Ata Demirer'in ise klarnetçiyi canlandırdığı "Eyvah Eyvah"ın çekimleri tamamlandı. Film, 26 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.





FİLMDEN FOTOĞRAFLAR



Komedi dünyasının iki ünlü ismi Demet Akbağ ile Ata Demirer, "Eyvah Eyvah" adlı sinema filmi için bir araya geldi. BKM yapımı filmin çekimleri, geçtiğimiz yaz aylarında Çanakkale ve İstanbul'da yapıldı. Film, iki komedyen için de bir 'ilk' oldu. Yıllardır ekranda ve tiyatro sahnesinde seyirciyi güldüren Akbağ, ilk kez beyazperdede komedi performansı sergiledi. Demirer de ilk kez uzun metrajlı bir film senaryosuna imza attı. Fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan yapımın yönetmenliğini ise Hakan Algül üstlendi.



26 Şubat'ta vizyonda

Özge Borak, Salih Kalyon, Meray Ülgen ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimlerin de rol aldığı "Eyvah Eyvah"ın vizyon tarihi 26 Şubat olarak belirlendi.





Türkiye ve Avrupa'da gösterime girecek filmin konusu ise şöyle: Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen Hüseyin'in iki büyük aşkı vardır:



Klarnet çalmak ve Müjgan. Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. Yolu İstanbul'a düşen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır...



İçimde varmış

Filmde Firuzan adlı bir şarkıcıyı canlandıran Demet Akbağ, "Demek içimde varmış, çünkü çok severek oynuyorum" dedi.