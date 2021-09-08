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Ata Demirer'den esprili Şenol Güneş paylaşımı

08 Eylül 2021 00:39

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Oyuncu Ata Demirer, NTV Spor'un Twitter'da Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili sorusuna esprili yanıt verdi. Demirer'in yanıtı binlerce beğeni aldı. 

NTV Spor, hesabından takipçilerine  "Şenol Güneş, 2.yarıda ne yapmalı" sorusunu yöneltti. Komedyen Ata Demirer, milli takımın teknik hocası için "Rakı balık" yanıtını verdi. 

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