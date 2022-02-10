Ata Demirer'den Adana Demirspor'a övgü: Ligin en heyecan veren takımı

Galatasaray taraftarı komedyen Ata Demirer, Süper Lig'de 3. sırada yer alan Adana Demirspor hakkında, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor net" paylaşımını yaptı. Adana ekibi bu övgüye, "En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz" cevabını verdi.

24. haftası geride kalan ligde Trabzonspor ve Konyaspor 'un ardından 3. sıraya yerleşen Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile büyük çıkış yakaladı.

Galatasaray taraftarı komedyen Ata Demirer de Adana Demirspor'un bu başarısına kayıtsız kalmadı. Demirer, sosyal medya hesabından "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor net" paylaşımı yaptı. Demirer'in tweet'i kısa sürede birçok beğeni ve yorum alırken, Adana ekibinden de yanıt gecikmedi.

Adana'ya davet

Adana Demirspor, Ata Demirer'i Adana'ya davet etti. Mavi-Lacivertli ekip, "Sayın Ata Demirer, En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." mesajıyla komedyeni Adana'ya çağırdı. Demirer de davete "Baharda inşallah zevkle" mesajıyla yanıt verdi.