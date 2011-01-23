Ata Demirer 'ceylan gözlü'süyle tatile çıkıyor

T24 - Ata Demirer, yakınlarına ‘Ceylan gözlüm’ diye bahsettiği Özge Borak’la tatil için Yunanistan’a gidiyor.





“Eyyvah Eyvah 2” filminin başarısı kadar Özge Borak-Ata Demirer aşkı bugünlerde herkesin dilinde. “Eyyvah Eyvah” filmlerinde birlikte rol alan Demirer ile Borak, yeni başlayan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Borak aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Demirer’in yakın çevresine sevgilisinden ‘Ceylan gözlüm’ diye bahsettiği konuşuluyor. Borak’ın gözlerini çok beğendiğini her fırsatta dile getiren Ata Demirer’in, Borak’la filmin tanıtım çalışmaları biter bitmez tatil için Yunanistan’a gitmeyi planladıkları konuşuluyor.