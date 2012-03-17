Ata Demirer 100 bin TL'lik dava açtı!

T24 - Şarkıcı Ferdi Tayfur'un senaryosunu çalmakla suçladığı ünlü komedyen Ata Demirer, avukatı aracılığıyla Tayfur aleyhine 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde yaptığı açıklamalarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilen Tayfur’un basına açıklama yapmaması için istenilen tedbir talebi ise, mahkeme tarafından reddedildi.

Ferdi Tayfur, Ata Demirer’in son filmi ‘Berlin Kaplanı’nın senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve Twitter hesabından Ata Demirer için “Seni insan sandım. Senaryomu çaldın Berlin Kaplanı isimli filmi kendine uyarladın” şeklinde ifadeler kullanmıştı.