At sahibinden gözleri kapalı ata çirkin saldırı!

İzmir 6. Koşu'da izleyenleri şok eden bir olay yaşandı. Can Dadaş isimli ata, yarış öncesi şiddet uygulandı. TYAYSD İkinci Başkanı Ş. Turgay Kop konuyla ilgili olarak Skor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Pazar günü İzmir’de düzenlenen at yarışlarında izleyenleri dehşete düşüren bir görüntü ekranlara geldi. 6. Koşu’da Can Dadaş isimli şampiyon yarış atı, şiddete maruz kaldı.

Sözcü'nün haberine göre; yarış öncesi padokta yer alan atın gözlerinin kapalı olması dikkat çekerken görüntülerin ekrana yansımasının ardından yarışa çıkan at koşuyu son sırada tamamladı.



Yaşanan bu olay sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı. Bugüne kadar koştuğu yarışlarda sahibine 1 milyon 645 bin 245 TL kazandıran Can Dadaş’ın gördüğü bu şiddetle ilgili at sahibinden henüz bir açıklama gelmedi.

TJK'den açıklama:

Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nden olayla ilgili şu açıklama geldi: "02.02.2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulübümüz; Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş’ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir.

Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır."