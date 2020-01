At kesimine jandarma baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikte kestikleri at etlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi, jandarma baskınında yakalandı. Jandarma çiftlikteki kamyonette 7 canlı at ile çevrede açılan çukurdaki at sakatatları buldu.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalemler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki haraya operasyon düzenledi.



Etrafı tel çitlerle çevrili, içinde hangar benzeri depo bulunan harada biri ölü, biri can çekişen, diğerleri ölüme terk edilen 7 at ile hayvanlara ait iç organlar bulundu. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.



Ekiplerce gözaltına alınan F.D ve S.E, kestikleri atların etlerini haradaki köpeklere verdiklerini, satmadıklarını öne sürdü.



F.D ve S.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.