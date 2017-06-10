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At kasapları kendilerini böyle savundu: Yemek için kestik

Adana'da iki katlı evin deposunda 8'i kesilmiş, 33 at bulundu

10 Haziran 2017 23:38

Adana'da iki katlı evin deposunda 8'i kesilmiş, 25 kesilmeyi beklerken bulunan atlarla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı. 20 yaşındaki Erdoğan B. ile kardeşi 18 yaşındaki Ömer B., atları yemek için kestiklerini ileri sürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki eve 7 Haziran'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, depo bölümünde arama yaptı. Ekipler 8'i kesilmiş, 25 kesilmeyi bekleyen at bulurken, Erdoğan B. ve kardeşi Ömer B. gözaltına alındı.

Kesilmeyi bekleyen 25 at, Yüreğir Belediyesi Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Gözaltında ifade veren kardeşler, atları yemek için kestiklerini, talep etmeleri halinde ihtiyaç sahibi Suriyelilere de verdiklerini iddia etti. İfadelerini ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kardeşler tutuklandı.

 

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