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Yaşam

'At etini fakirlere yedirelim'

Hartwig Fischer: At eti barındıran gıda ürünlerinin üzerine 'bilgi notu' yazılmalı. Söz konusu yiyecekleri tüketip tüketmeyeceklerine halk kendisi karar vermeli

22 Şubat 2013 12:52

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi milletvekili Hartwig Fischer, ülkesinde at eti barındıran gıdaların imha edilmek yerine fakirlere dağıtılmasını istedi. Alman Bild gazetesine açıklama yapan iktidar partisi milletvekili Fischer, "Gıda değeri bu kadar yüksek yiyeceklerin imha edilmesine gönlüm razı olmuyor. Tarihi geçmemiş bu gıdalar, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmalı" dedi.

Fischer içinde at eti bulunan gıdalar konusunda başka bir öneride daha bulundu. Fischer'e göre, at eti barındıran gıda ürünlerinin üzerine "bilgi notu" yazılmalı. Söz konusu yiyecekleri tüketip tüketmeyeceklerine halk kendisi karar vermeli.

Almanya'daki tüketici dernekleri ise, CDU milletvekili Hatrwig Fischer'in önerisine karşı çıktı. Tüketici dernekleri temsilcileri, raflardan kaldırılmış gıdaları tüketmeleri için alım gücü düşük insanların özendirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

At eti barındıran gıdaların imha edilmek yerine fakirlere dağıtılması fikri Fransa'da da ortaya atılmıştı. Almanya'da içinde at eti bulunan 179 bin kutu lazanya imha edilmek amacıyla toplatıldı. Avrupa'daki at etinin hamburger eti, lazanya gibi süpermarketlerde satılan donmuş gıdaların yanı sıra sığır etli makarna sosu, restoran menüleri, okul ve hastane yemekleri arasında da görüldüğü belirtildi.

(ntvmsnbc)

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