En çok at eti tüketen ülke hangisi?

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen denetimlerin sonuçları Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı tarafından açıklandı. Buna göre, AB ülkelerinde incelenen 4 bin 144 numunenin 193'ünde yani yüzde 4,66'sında at DNA'sı tespit edildi. Sözkonusu 193 numunenin 16'sında ölümcül yan etkileri nedeniyle insanlarda kullanımı yasaklanan "phenylbutazone" (buta) adlı ilacın kalıntısına rastlandı.

Denetimlerde, yasadışı olarak at eti kullanılmasına en fazla, yüzde 13'le Fransa'da, yüzde 12,5'le Yunanistan'da ve yüzde 8'le Bulgaristan'da rastlanırken, İngiltere'de incelenen 150 numunenin hiçbirinde at DNA'sı bulunamadı.

Ancak İngiltere, buta ilaç kalıntısının en yüksek çıktığı ülke oldu. İngiltere'de kesilen 836 atın 14'ünde, insanlara zararlı ilaç kalıntısı tespit edildi.

Denetim sonuçlarını değerlendiren tüketici ve sağlıktan sorumlu AB Komiseri Tonio Borg, bu skandaldan ders alarak Avrupalı tüketicilerin ve ithalatçı ülkelerin güvenini tekrar kazanmak amacıyla gıda zincirinde denetimleri güçlendirecek öneriler sunacaklarını ifade etti.