At eti skandalı Nestle'yi de vurdu

Avrupa'yı haftalardır sarsan at eti skandalı dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle'yi de vurdu. İsviçre merkezli şirket, testlerde at DNA'sına rastlanması nedeniyle İspanya ve İtalya'da süpermarketlere dağıttığı sığır etinden yapılmış makarna yemeklerini raflardan kaldırdı.

Şirket Almanya'daki tedarikçisinden etli ürün almayı durdurdu.

Nestle ürünlerinde at atine rastlanan büyük gıda şirketlerinden sonuncusu.

Şirket sözcüsü at DNA'sı oranının düşük olduğunu ancak yüzde birden fazla olduğunu söyledi.

Nestle geçen hafta, ürünlerinde at eti olmadığınu duyurmuştu.

Sözcü at etinin kaynağının Almanya'daki bir tedarikçi olduğunu belirtti.

BBC Cenevre muhabiri Imogen Foulkes dünyanın en büyük gıda şirketinin bile ürünlerini raflardan çekmesinin skandalın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Bazı uzmanlar skandalın gıda konusundaki mevzuatın yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguluyor.

Şimdiye kadar en az 12 ülke at eti skandalından etkilendi.

Skandal, geçen ay İrlandalı gıda denetçilerinin İngiltere'deki bazı süpermarketlerde de satılan hamburger köftelerinde at eti tespit etmesiyle oataya çıkmıştı.

Daha sonra İngiltere, Fransa ve İsveç'te sığır eti diye satılan bazı etlerin at eti olduğu tespit edilmişti.

Atların tedavisi için kullanılan ve insanlara zararlı olabilecek bir ilacın gıda zincirine karışmış olmasından korkuluyor.

BBCTürkçe