T24 LogoT24 Logo
Gündem

At arabalı hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde mutfak malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K

10 Aralık 2018 15:12

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde mutfak malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.Y., at arabasıyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Çorlu\'nun Kemalettin Mahallesi\'nde mutfak malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Girdiği iş yerinden çaldığı mutfak malzemelerini at arabasına yükleyen K.Y.\'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Y.\'nin Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde olduğunu belirleyip peşine düştü. Kovalamaca sırasında at arabasındaki malzemeleri polisin üzerine atmaya çalışan K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. At arabasına yüklenmiş 3 çelik mutfak tezgahı, matkap, kaynak makinesi, hilti, mutfak tüpü ve döner bıçağına el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞOlayKemalettin MahallesiGirdiğiZiya Uşaklıgil CaddesiKovalamacaAtSoruşturmanınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24